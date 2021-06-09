2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112450951

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 112450951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 290,78697

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 540582

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450951

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Porsuk Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,78697

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 540582

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,22107

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 530997

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62