2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan | 201350748
201350748 | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 201350748 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 246,31962
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: ---
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 970109
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201350748
ÜNİVERSİTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 246,31962
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 970109
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---