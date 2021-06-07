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  3. 2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan | 201350748

2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan | 201350748

201350748 | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan | 201350748

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu    Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 201350748 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: 246,31962

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Tavan Puan: ---

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: 970109

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201350748   

ÜNİVERSİTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,31962

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 970109

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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