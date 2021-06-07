2021 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201350750

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201350750 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu , Vakıf , İç Mekan Tasarımı Bölümü , Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 283,62655

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 596772

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201350750

ÜNİVERSİTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,62655

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 596772

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---