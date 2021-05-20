2021 Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1022700242021 Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2006904752021 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1109101122021 Gümüşhane Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1047301642021 Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035903502021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1043301592021 Ardahan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1012900592021 Munzur Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1095900362021 Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 3003100682021 Yozgat Bozok Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102390059
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410056

2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410056

201410056 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 201410056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 209,0379

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 327,87270

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 804558

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410056   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,0379

Tavan Puan: 327,87270

Başarı Sıralaması: 804558

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 315,11120

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  40+0

Yerleşen 2019: 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,28249

Tavan Puan: 350,76963

Başarı Sıralaması :  254000

Kontenjan 2018 :  20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 389,28742

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  20+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT