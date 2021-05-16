2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410577
201410577 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201410577 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 401,48466
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 455,32783
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11654
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201410577
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 401,48466
Tavan Puan: 455,32783
Başarı Sıralaması: 11654
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 404,52026
Tavan Puan: 452,08822
Başarı Sıralaması: 12345
Kontenjan 2019: 9+0
Yerleşen 2019: 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 398,0961
Tavan Puan: 449,09491
Başarı Sıralaması : 9950
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 415,7534
Tavan Puan: 466,59526
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 24264
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.