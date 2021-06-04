2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201450091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201450091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 40 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 192,73194

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1673445

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201450091

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 192,73194

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1673445

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 40

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191,02636

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1696073

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: Doldu-30