2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201450037
201450037 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201450037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 59 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 215,84301
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1356451
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201450037
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,84301
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1356451
Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 59
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209,38115
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1431635
Kontenjan 2019: 42+0
Yerleşen 2019: Doldu-42