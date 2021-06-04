2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201450082
201450082 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201450082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 282,18999
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 608593
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201450082
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 282,18999
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 608593
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,45809
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 520934
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: Doldu-10