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2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410241

201410241 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410241

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 201410241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 90+0 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 237,33882

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 420,64571

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 596574

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410241   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,33882

Tavan Puan: 420,64571

Başarı Sıralaması: 596574

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+0

Yerleşen 2020 – 2021: 90

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,52474

Tavan Puan: 421,78492

Başarı Sıralaması:  38678

Kontenjan 2019:  30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,53314

Tavan Puan: 412,38534

Başarı Sıralaması :  32900

Kontenjan 2018 :  30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,78579

Tavan Puan: 435,94863

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  33220

Kontenjan 2017 :  30+0

Yerleşen 2017 : 30

taban-puan.jpg

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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