2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410232

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 201410232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 16+0 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 421,20662

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 465,72138

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 5162

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410232

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,20662

Tavan Puan: 465,72138

Başarı Sıralaması: 5162

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+0

Yerleşen 2020 – 2021: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,82466

Tavan Puan: 475,83320

Başarı Sıralaması: 4627

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,59988

Tavan Puan: 473,80266

Başarı Sıralaması : 4910

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 437,24453

Tavan Puan: 498,56521

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7740

Kontenjan 2017 : 30+0

Yerleşen 2017 : 30

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.