2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201450064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 201450064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Mimari Restorasyon Bölümü , Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 49+0 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 49 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 194,15487

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1657186

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201450064

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,15487

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1657186

Kontenjan 2020 – 2021 : 49+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 49

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186,0371

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1734059

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: Doldu-30