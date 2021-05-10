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2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 201410135

201410135 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 201410135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201410135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 237,76354

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 295,38461

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 687023

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410135   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,76354

Tavan Puan: 295,38461

Başarı Sıralaması: 687023

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 291,78080

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  34+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,75472

Tavan Puan: 296,04931

Başarı Sıralaması :  393000

Kontenjan 2018 :  30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,49411

Tavan Puan: 324,44564

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  401263

Kontenjan 2017 :  26+0

Yerleşen 2017 : 26

taban-puan.jpg

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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