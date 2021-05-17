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2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410029

201410029 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410029

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 201410029 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 367,7118

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 452,12393

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 37909

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410029   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,7118

Tavan Puan: 452,12393

Başarı Sıralaması: 37909

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,12637

Tavan Puan: 460,65470

Başarı Sıralaması:  3354

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 414,04538

Tavan Puan: 433,42168

Başarı Sıralaması :  4810

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,30187

Tavan Puan: 466,21219

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  53175

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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