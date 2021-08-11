Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Fındık fiyatları konusuna da değinen Erdoğan 2021 fındık alım fiyatını açıkladı. Peki 2021 fındık alım fiyatı nedir? | Geçen sene fındık fiyatları ne kadardı? İşte ayrıntılar...

2021 FINDIK ALIM FİYATI NEDİR?

Bugüne dek buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıkladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz.

Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"

GEÇEN SENE FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı için fındık alım fiyatlarını şu şekilde duyurmuştu:

"Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO’nun kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot bazlı desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Muhalefet, rakamları iyi tespit et, iftiraya yönelme."

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