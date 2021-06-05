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2021 Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103951255

103951255 | Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103951255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ  ilinde bulunan Fırat Üniversitesi     Sivrice Meslek Yüksekokulu   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü tercih kod numarası 103951255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi   , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü , Sivrice Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Taban Puanı: 193,28237

Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Tavan Puan: ---

Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Başarı Sıralaması: 1667415

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103951255   

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sivrice Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,28237

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1667415

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,51739

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1566181

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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