2021 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103950866
103950866 | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 103950866 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 239,80971
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1047485
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103950866
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 239,80971
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1047485
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,54914
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1077121
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21