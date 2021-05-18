2021 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910716
103910716 | Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103910716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 230+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 318,27506
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 435,15629
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 144726
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910716
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 318,27506
Tavan Puan: 435,15629
Başarı Sıralaması: 144726
Kontenjan 2020 – 2021 : 230+6
Yerleşen 2020 – 2021: 236
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,79774
Tavan Puan: 411,40662
Başarı Sıralaması: 136404
Kontenjan 2019: 240+6
Yerleşen 2019: 246
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,44294
Tavan Puan: 414,56097
Başarı Sıralaması : 112000
Kontenjan 2018 : 250+7
Yerleşen 2018 : 257
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,95566
Tavan Puan: 454,51884
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 80750
Kontenjan 2017 : 240+6
Yerleşen 2017 : 246
Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.