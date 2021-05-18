2021 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910716

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103910716 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 230+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 318,27506

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 435,15629

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 144726

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910716

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,27506

Tavan Puan: 435,15629

Başarı Sıralaması: 144726

Kontenjan 2020 – 2021 : 230+6

Yerleşen 2020 – 2021: 236

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,79774

Tavan Puan: 411,40662

Başarı Sıralaması: 136404

Kontenjan 2019: 240+6

Yerleşen 2019: 246

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,44294

Tavan Puan: 414,56097

Başarı Sıralaması : 112000

Kontenjan 2018 : 250+7

Yerleşen 2018 : 257

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,95566

Tavan Puan: 454,51884

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 80750

Kontenjan 2017 : 240+6

Yerleşen 2017 : 246

Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.