2021 Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103990159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 103990159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 234,4739

Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1112125

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990159

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,4739

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1112125

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,72142

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1074887

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31