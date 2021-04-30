2021 Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910373
103910373 | Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 103910373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 371,62823
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 459,72322
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 130489
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910373
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,62823
Tavan Puan: 459,72322
Başarı Sıralaması: 130489
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,0619
Tavan Puan: 399,10663
Başarı Sıralaması: 152038
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 300,82086
Tavan Puan: 374,49817
Başarı Sıralaması : 156000
Kontenjan 2018 : 135+4
Yerleşen 2018 : 139
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,80559
Tavan Puan: 410,31532
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 139395
Kontenjan 2017 : 135+4
Yerleşen 2017 : 139
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.