2021 Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 103910373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 371,62823

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 459,72322

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 130489

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910373

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,62823

Tavan Puan: 459,72322

Başarı Sıralaması: 130489

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,0619

Tavan Puan: 399,10663

Başarı Sıralaması: 152038

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,82086

Tavan Puan: 374,49817

Başarı Sıralaması : 156000

Kontenjan 2018 : 135+4

Yerleşen 2018 : 139

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,80559

Tavan Puan: 410,31532

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 139395

Kontenjan 2017 : 135+4

Yerleşen 2017 : 139

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.