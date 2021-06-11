2021 Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103950187
103950187 | Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 103950187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 196,6922
Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: ---
Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1625104
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103950187
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 196,6922
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1625104
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,24039
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1509002
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52