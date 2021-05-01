2021 Gazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111701

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 104111701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 16+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 355,53419

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 416,79300

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 151184

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111701

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,53419

Tavan Puan: 416,79300

Başarı Sıralaması: 151184

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+1

Yerleşen 2020 – 2021: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,28759

Tavan Puan: 392,60895

Başarı Sıralaması: 142383

Kontenjan 2019: 14+1

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,73523

Tavan Puan: 357,25073

Başarı Sıralaması : 149000

Kontenjan 2018 : 14+1

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,53705

Tavan Puan: 339,06645

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 132201

Kontenjan 2017 : 14+1

Yerleşen 2017 : 15

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.