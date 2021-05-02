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2021 Gazi Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111261

104111261 | Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gazi Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111261

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 69+2 kişidir. 2020 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 346,79447

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 402,58826

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 163639

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111261   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,79447

Tavan Puan: 402,58826

Başarı Sıralaması: 163639

Kontenjan 2020 – 2021 : 69+2

Yerleşen 2020 – 2021: 71

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,38631

Tavan Puan: 352,60584

Başarı Sıralaması:  174308

Kontenjan 2019:  69+2

Yerleşen 2019: 71

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 294,5422

Tavan Puan: 349,98833

Başarı Sıralaması :  167000

Kontenjan 2018 :  69+2

Yerleşen 2018 : 71

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,05425

Tavan Puan: 383,09179

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  143565

Kontenjan 2017 :  69+2

Yerleşen 2017 : 71

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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