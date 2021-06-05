2021 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104151003

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 104151003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 304,84907

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 444269

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151003

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,84907

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 444269

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,1718

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 483648

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62