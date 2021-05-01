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2021 Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111367

104111367 | Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111367

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111367 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 66 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,45552

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 394,82329

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 149922

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111367   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,45552

Tavan Puan: 394,82329

Başarı Sıralaması: 149922

Kontenjan 2020 – 2021 : 64+2

Yerleşen 2020 – 2021: 66

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,61257

Tavan Puan: 397,99786

Başarı Sıralaması:  126589

Kontenjan 2019:  64+2

Yerleşen 2019: 66

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,791

Tavan Puan: 416,01916

Başarı Sıralaması :  80200

Kontenjan 2018 :  64+2

Yerleşen 2018 : 66

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,30882

Tavan Puan: 402,41418

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  69562

Kontenjan 2017 :  64+2

Yerleşen 2017 : 66

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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