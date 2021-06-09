2021 Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104151048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 104151048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 299,34334

Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Gazi Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 480090

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151048

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,34334

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 480090

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,02625

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 455570

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62