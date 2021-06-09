2021 Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104151163

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104151163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Polimer Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,67043

Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1109696

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151163

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,67043

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1109696

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,26552

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1107504

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52