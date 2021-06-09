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2021 Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104151163

104151163 | Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gazi Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104151163

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Polimer Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 104151163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi   , Devlet , Polimer Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Polimer Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 234,67043

Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Gazi Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1109696

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151163   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,67043

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1109696

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,26552

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1107504

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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