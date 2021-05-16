2021 Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104110378
104110378 | Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 400,07875
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 440,64809
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 12303
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110378
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 400,07875
Tavan Puan: 440,64809
Başarı Sıralaması: 12303
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,73866
Tavan Puan: 440,46643
Başarı Sıralaması: 9432
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 394,5386
Tavan Puan: 426,01781
Başarı Sıralaması : 11500
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,27945
Tavan Puan: 474,97521
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15971
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.