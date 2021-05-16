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2021 Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104110378

104110378 | Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104110378

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Gazi Eğitim Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 104110378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 400,07875

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 440,64809

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 12303

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110378   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,07875

Tavan Puan: 440,64809

Başarı Sıralaması: 12303

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,73866

Tavan Puan: 440,46643

Başarı Sıralaması:  9432

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 394,5386

Tavan Puan: 426,01781

Başarı Sıralaması :  11500

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,27945

Tavan Puan: 474,97521

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  15971

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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