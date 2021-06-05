2021 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251223

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 104251223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 23 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251223

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,31214

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1681667

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21