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2021 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251223

104251223 | Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251223

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi     Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü tercih kod numarası 104251223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   , Devlet , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 23 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251223   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi  

FAKÜLTE: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 23

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,31214

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1681667

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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