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2021 Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250931

104250931 | Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250931

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi     Nizip Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 104250931 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 226,19072

Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1217970

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250931   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi  

FAKÜLTE: Nizip Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,19072

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1217970

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,48826

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1201513

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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