2021 Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250701

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 104250701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , İkram Hizmetleri Bölümü , Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 188,2787

Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1712744

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250701

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,2787

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1712744

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 182,87129

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1744105

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41