2021 Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250746
104250746 | Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104250746 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , İnşaat Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,47912
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1162083
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104250746
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 230,47912
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1162083
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,98502
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 904429
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72