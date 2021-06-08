2021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 104251302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 243,58881

Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1002502

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251302

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,58881

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1002502

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,97061

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 930203

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52