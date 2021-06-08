2021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904492021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904472021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045516522021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045513522021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081708272021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081509652021 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014521582021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042513022021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707412021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092
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2021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251302

104251302 | Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi     Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 104251302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 243,58881

Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1002502

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251302   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi  

FAKÜLTE: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,58881

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1002502

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,97061

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  930203

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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