2021 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250588
104250588 | Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104250588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 192,9259
Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---
Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1671332
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104250588
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 192,9259
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1671332
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 193,62554
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1665646
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47