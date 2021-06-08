2021 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250588

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104250588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 192,9259

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1671332

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250588

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,9259

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1671332

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,62554

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1665646

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47