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2021 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250588

104250588 | Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250588

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 104250588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   , Devlet , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 192,9259

Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1671332

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250588   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,9259

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1671332

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,62554

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1665646

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

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