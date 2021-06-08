2021 Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 104251268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 196,44162

Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1628491

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251268

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İslahiye Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,44162

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1628491

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,00689

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1543497

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31