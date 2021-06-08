2021 Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 104250216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 230,01293

Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1168101

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250216

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,01293

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1168101

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,05358

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1083700

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57