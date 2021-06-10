2021 Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251205

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 104251205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 203,11189

Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1534691

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251205

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,11189

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1534691

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,97999

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1528462

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21