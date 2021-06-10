2021 Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251205
104251205 | Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 104251205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 203,11189
Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Gaziantep Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1534691
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104251205
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 203,11189
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1534691
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202,97999
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1528462
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21