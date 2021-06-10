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2021 Gaziantep Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250597

104250597 | Gaziantep Üniversitesi Tekstil Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gaziantep Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104250597

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Tekstil Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 104250597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   , Devlet , Tekstil Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tekstil Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 213,28567

Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1391256

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250597   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,28567

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1391256

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,56769

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1257791

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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