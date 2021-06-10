2021 Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104251347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü tercih kod numarası 104251347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tekstil ve Halı Makineleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban Puanı: 193,74806

Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1662002

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251347

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,74806

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1662002

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,272

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1478169

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21