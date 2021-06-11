2021 Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104251171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104251171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 20 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251171

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 175,52502

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1754508

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21