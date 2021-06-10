2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005509652021 İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2030504952021 Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1094516482021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103710932021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103511772021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1102512662021 Iğdır Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052900252021 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1045900882021 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1045900872021 Fırat Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103951422
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590090

2021 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590090

104590090 | Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590090

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi     Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 104590090 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   , Devlet , Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü , Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 34 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Giresun Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590090   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 34

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 172,43319

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1758190

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT