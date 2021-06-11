2021 Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550919

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 104550919 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Dereli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 16 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 192,22004

Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1678847

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104550919

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Dereli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,22004

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1678847

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,58454

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1666195

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: Doldu-16