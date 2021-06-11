2021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038508932021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038509722021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500312021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057501592021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500492021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904892021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904882021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027537042021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904872021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202753679
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2021 Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550682

104550682 | Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550682

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 104550682 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 187,34254

Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Giresun Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1718387

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104550682   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 187,34254

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1718387

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,68355

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1717487

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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