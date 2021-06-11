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2021 Giresun Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590112

104590112 | Giresun Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Giresun Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi     Espiye Meslek Yüksekokulu   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü tercih kod numarası 104590112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   , Devlet , Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü , Espiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban Puanı: 247,59382

Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Giresun Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 955519

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590112   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi  

FAKÜLTE: Espiye Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,59382

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 955519

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,29529

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  862707

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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