2021 Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300210703

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü tercih kod numarası 300210703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Basın ve Yayın Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basın ve Yayın Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Basın ve Yayın Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Tavan Puan: 244,41908

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300210703

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 244,41908

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,03958

Tavan Puan: 286,00179

Başarı Sıralaması: 792250

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 278,56288

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,70269

Tavan Puan: 290,66459

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 280100

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.