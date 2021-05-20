2021 Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300210615

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300210615 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 351,39843

Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 380,93087

Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 29621

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300210615

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,39843

Tavan Puan: 380,93087

Başarı Sıralaması: 29621

Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0

Yerleşen 2020 – 2021: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,10509

Tavan Puan: 386,00341

Başarı Sıralaması: 27355

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,81145

Tavan Puan: 383,92935

Başarı Sıralaması : 31700

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,62267

Tavan Puan: 391,54878

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 23001

Kontenjan 2017 : 13+0

Yerleşen 2017 : 13

Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.