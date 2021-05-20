2021 Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300210721

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 300210721 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 318,32163

Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300210721

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 318,32163

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,17423

Tavan Puan: 281,83391

Başarı Sıralaması: 582465

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 255,48308

Tavan Puan: 345,47126

Başarı Sıralaması : 529000

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,48387

Tavan Puan: 375,56471

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 263226

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.