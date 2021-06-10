2021 Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300250853

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300250853 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Radyoterapi Bölümü , Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Radyoterapi Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: ---

Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Tavan Puan: ---

Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250853

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0