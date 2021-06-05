2021 Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104790040

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 104790040 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Anestezi Bölümü , Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 301,02617

Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 468834

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790040

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,02617

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 468834

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,68055

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 458013

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52