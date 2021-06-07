2021 Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104750405

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 104750405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 301,19899

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 467733

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750405

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,19899

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 467733

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,31056

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 446523

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67