2021 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104790020

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 104790020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 25 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790020

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-25